Maroc: Les grosses écuries franchissent le cap des seizièmes de la Coupe du Trône

WAC-IRT à l'affiche des huitièmes de finale

Excepté l'élimination prématurée de l'ASFAR, le tour des seizièmes de finale de la Coupe du Trône de football, édition 2017-2018, dont les débats ont eu lieu en fin de semaine, a été marqué par des résultats conformes à la logique.

L'ensemble des grosses écuries restent en course à commencer par le tenant du titre, le Raja de Casablanca, qui a peiné avant de pouvoir débloquer la situation face à un CAK qui voulait créer la surprise à domicile. Un scénario qui n'a pu prendre forme, puisqu'Abdelilah Hafidi, auteur d'un fort joli but, a permis à ses coéquipiers de baliser leur chemin pour les huitièmes de finale, tour où ils bénéficieront, une fois encore, des faveurs des pronostics en héritant du KAC, d'autant plus que cette confrontation aura pour cadre le Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

A propos de l'équipe kénitrie, elle a remué le couteau dans la plaie de la formation du Chabab d'Al Hoceima, défaite sur le large score de 4 à 0.

Pour ce qui est des affiches de ce tour, il y en avait deux à Tanger et à Marrakech. Du côté du Grand stade de la ville ocre, le WAC a honoré son standing, parvenant sans trop forcer à sortir un Kawkab qui a beau manœuvrer sans avoir pour autant le dernier mot.

Pourtant, c'est le KACM, contre le cours du jeu, qui a réussi à ouvrir la marque par l'entremise de Youssef Dahbi juste avant la fin de la première période. Mais ce n'était que partie remise, car les Casablancais ont abordé le second half pied au plancher, se montrant mieux appliqués à la conclusion et c'est William Jebor qui a égalisé avant que Mohamed Ounajem ne double la mise et propulse le WAC au stade des huitièmes.

Et à ce tour, et contrairement au Raja, il faut dire que les champions d'Afrique n'ont pas été gâtés par le tirage au sort, puisqu'ils auront affaire à l'IRT, champion du Maroc. L'équipe tangéroise a décroché son ticket aux dépens du MAT après avoir scellé le sort de cette explication au sommet sur le petit score de 1 à 0, but de Mbay Junior.

Il convient de signaler en dernier lieu que le tour des huitièmes de finale sera fatal à au moins quatre clubs de la D1, alors que l'unique représentant de la division Amateurs, le Stade Marocain, aura à jouer un abonné de la Botola 2, l'IZK qui a éliminé l'AS FAR.

Résultats

Groupe Nord

MM-SM : 1-2

WAF-USK: 3-2

IZK-ASFAR: 1-0

CRA-KAC: 0-4

ASS-FUS: 1-2

IRT-MAT: 1-0

CAK-RCA: 0-1

RSB-UTS: 2-1

Groupe Sud

USAT-WST : 1-2

RAC-OD : 0-1

RCAZ-HUSA : 0-1

OCK-ANSA : 2-0

ANSS-RCOZ: 0-1

RBM-OCS: 0-1

DHJ-RB: 4-0

KACM-WAC: 1-2

Programme

Huitièmes de finale

OCK-RSB

SM-IZK

WAC-IRT

RCOZ-WST

FUS-DHJ

WAF-OD

OCS-HUSA

RCA-KAC