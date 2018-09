Algérie: Tissemsilt - Commémoration du 54e anniversaire de la mort du moudjahid Mohamed Chaabani

Le moudjahid Mohamed Chaabani, né dans la ville d'Oumeche (wilaya de Biskra) le 4 septembre 1934, a rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale en 1956 où il a démontré son courage et ses compétences lui valant le commandement de la Wilaya VI historique en 1959 et ce jusqu'à l'indépendance.

Des dépliants et prospectus ont été distribués aux citoyens, notamment les jeunes pour leur faire connaître l'histoire du moudjahid feu Chaabani, en plus du lancement d'une action de sensibilisation sur ce combattant de la Révolution via le portail électronique du musée et sa page officielle sur les réseaux sociaux.

Cette manifestation a comporté une exposition mettant en exergue, à travers des ouvrages, des revues, des publications, des affiches et des photos, le parcours militant et héroïque du colonel Mohamed Chaabani durant la glorieuse Guerre de libération nationale, a souligné Mohamed Adjed.

