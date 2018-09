Algérie: OPEP - La réunion d'Alger examinera les mécanismes à même de maintenir l'équilibre du marché

Alger — Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a indiqué lundi que la réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de la mise en œuvre de l'accord OPEP, prévue les 22 et 23 septembre en cours à Alger, était une réunion "importante" et permettra de "connaitre la situation du marché pétrolier international et d'œuvrer au maintien de son équilibre".

La réunion prévue en septembre en cours est une "rencontre ordinaire des ministres du pétrole des pays de l'OPEP afin d'examiner le fonctionnement du marché pétrolier et prendre connaissance des résultats des travaux des commissions et sous-commissions en charge de ce dossier", a précisé M. Guitouni à la presse, en marge de l'ouverture de la session parlementaire ordinaire 2018-2019 du Conseil de la nation.

Cette réunion ne se penchera pas sur les courbes des prix et leurs évolutions, mais plutôt sur la situation du marché et les moyens de maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande, a fait savoir le ministre.

"Nous enregistrons actuellement un équilibre entre l'offre et la demande. Je pense que les points de vue seront très rapprochés et nous sortirons de cette réunion avec des décisions unifiées", a-t-il ajouté.

Estimant cette réunion était "un deuxième anniversaire" de l'initiative et de la décision historique prise par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en septembre 2016 à Alger, le ministre a rappelé que la série de réunions qui en avaient suivies a permis de réaliser une stabilité des prix et donné à l'OPEP l'occasion d'avoir une vision unifiée, commune et rapprochée".

Le ministre de l'Energie a indiqué qu'un hommage sera rendu au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance pour ses efforts en faveur du maintien de l'équilibre du marché pétrolier international.

Les pays exportateurs de pétrole sont parvenus le 28 septembre 2016 lors de la rencontre d'Alger à un "accord historique" portant réduction de la production de pétrole à un niveau oscillant entre 32,5 et 33 millions de barils par jour et soutien des prix qui ont reculé en raison d'une offre exagérée au niveau des marchés.

Pour rappel, les pays producteurs de l'OPEP et non OPEP ont convenu le 23 juin dernier à Vienne de limiter à 100% leur niveau de respect des engagements pris dans le cadre de l'accord de baisse signé fin 2016 à vienne qui vise à retirer du marché 1,8 million de barils/jour (1,2 millions de barils pour les pays OPEP et 600.000 barils pour les pays non OPEP, et ce à partir du 1 juin 2017.