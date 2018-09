Afrique du Nord: Une première chirurgicale en Tunisie

Vu l'importance de l'événement, un grand nombre de médecins ont eu droit à une présentation en direct dans la salle de réunion de l'hôpital Habib-Bourguiba et à une explication des différentes étapes de l'opération. Dans la salle, 50 médecins venus de Tunis, Sfax et Sousse entre professeurs assistants et résidents ont suivi le déroulement de l'acte chirurgical.

Selon Yoldez Ben Jmaa, vice-présidente d'Associa Med, association des étudiants en médecine et des stagiaires internes, ces interventions chirurgicales ont été exécutées par deux médecins français, en l'occurrence les professeurs Laure Boris (chirurgie maxillo-faciale) et Antoine Listra (neurochirurgie), ainsi que par le docteur Mohamed Abdelmoula, chef de service de chirurgie maxillo-faciale, au CHU Habib-Bourguiba à Sfax, avec la contribution du cadre paramédical originaire dans sa totalité de la région. Connues sous l'appellation de distraction crânio-faciale, ces opérations constituent une première du genre en Tunisie.

