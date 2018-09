Algérie: Un terroriste abattu, un pistolet mitrailleur et une quantité de munitions récupérés à Sidi Bel-Abbès (MDN)

Alger — Un terroriste a été abattu et un pistolet mitrailleur et une quantité de munitions ont été récupérés lors d'une opération menée lundi après-midi dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de fouille dans la zone de Tafassour, wilaya de Sidi Belabès (2ème Région militaire), un détachement de l'ANP a abattu, cet après-midi du 3 septembre 2018, un terroriste et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, tandis qu'il a découvert et détruit une casemate des terroristes contenant des substances servant dans la fabrication des explosifs et des bombes de confection artisanale", précise la même source.

"L'opération est toujours en cours. Nos unités bouclent ladite zone et encerclent le groupe terroriste auteur de l'assassinat de deux (2) citoyens lors du mois écoulé de Ramadhan dans la commune de Oued Sebaâ", ajoute le MDN.