Tunisie: L'art digital à l'honneur !

Douze éditions après le premier festival de la 3D en Tunisie et de l'animation FAN (Festival des arts numériques) et «Ta7rik», le festival spécialisé dans l'animation qui a fait réunir les passionnés de la conception des comics, une communauté importante de professionnels et de passionnés par la 2D, 3D et l'Art du cinéma d'animation a vu le jour en Tunisie.

Cette communauté, qui compte des dizaines de milliers de passionnés et qui est en expansion d'année en année, est de plus en plus avertie et exigeante en étant à la recherche de nouveautés et de spécialités liées à l'industrie 3D.

Pour répondre à ce besoin, le Dall (Digiart living lab, plateforme créative certifiée par l'ENoLL et supportée par le fonds Tfanen, Tunisie Créative initiée par l'Union européenne en Tunisie), porté par l'association Tunisienne des Technologies Créatives (Createc) et en collaboration avec Net-Info (l'école d'Art et de Technologie), a décidé cette année de faire évoluer le concept du festival de la 3D et de l'animation non seulement pour réunir la communauté des «3distes» autour des nouveautés et des échanges d'expériences, mais aussi pour toucher l'ensemble du continent africain avec le «3D Africa Talent» qui va placer la Tunisie et son savoir-faire au cœur du marché de la 3D et de l'animation toutes techniques confondues. La première édition de ce festival se tiendra les 6 et 7 septembre au technopark El Ghazala.

L'événement «3D Africa Talent» cible l'ensemble des professionnels des secteurs de la 3D en s'ouvrant sur le continent africain afin de créer une connexion Sud/Sud pour développer l'art de la 3D, des jeux vidéo, de la réalité virtuelle, réalité augmentée et mixte.

L'objectif est que la Tunisie regagne son leadership et se positionne comme la locomotive de l'Afrique dans l'immense marché de l'industrie créative de la 3D et des jeux vidéo.

Dall est un espace qui accueille les talents de la région désireux de développer leur esprit créatif et voulant produire des projets créatifs, innovants, ayant un impact social et cela en utilisant les technologies créatives et numériques (3D, jeu vidéo, réalité virtuelle, réalité augmentée, IoT,...).

Le Dall est aussi un espace de travail et d'échange pour les adhérents, qu'ils soient graphistes, codeurs, gamers ou d'autres qui partagent cette même passion.