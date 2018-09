Algérie: Trafic de drogue - Démantèlement de réseaux criminels internationaux à Alger

Lors de cette opération, six (06) sabres de différentes tailles, une bouteille de gaz lacrymogène, une quantité de kif traité et des comprimés psychotropes ont été saisies.

La deuxième affaire, traitée par la brigade territoriale de Douéra, Zéralda, Bir Touta et Rouiba, s'est soldée par l'arrestation de 7 individus, la saisie de 300 comprimés psychotropes et de 983 grammes de kif traité, ajoute le communiqué.

La première affaire a été déclenché suite à des informations parvenues à la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Chéraga faisant état d'une bande criminelle s'adonnant au trafic de drogues dures et de comprimés psychotropes au niveau de l'axe Ouled Fayet - Draria, indique la même source, précisant que "la filature a permis l'arrestation de 3 individus, la saisie de 170 grammes de kif traité, des comprimés psychotropes de différents types, une quantité de cocaïne, des armes blanches et des produits pyrotechniques utilisés dans les agressions de citoyens, outre la saisie s'une somme de 180 millions centime.

Les mis en cause, âgés de 19 à 36 ans, ont été placés en détention suite à la saisie de 1,5 kg de drogue et 375 comprimés psychotropes, précise la même source.

ALGER - Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Alger ont arrêté dix-sept (17) mis en cause lors d'opérations distinctes de démantèlement de réseaux criminels internationaux de trafic de drogue et de psychotropes et d'agression contre les usagers de la route dans les territoires d'Ouled Fayet, Draria, Baraki, Douera, Zéralda, Bir Touta et Rouiba, a indiqué lundi un communiqué des mêmes services.

