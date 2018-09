Tunisie: Un Tunisien sur deux insatisfait du processus démocratique

Évoquant les trois premiers problèmes auxquels est confronté le pays, les personnes interviewées ont cité en premier lieu la gestion de l'économie 58%, le chômage en second lieu 37% et la corruption en troisième lieu 22%.

22% des interviewés pensent que dans un pays musulman, les non musulmans doivent bénéficier de moins de droits politiques et 54% des Tunisiens préfèrent que le pays soit gouverné par les lois civiles.

S'agissant de la perception du niveau des libertés, entre 45 et 55% des Tunisiens estiment qu'il y a une amélioration à tous les niveaux (pluralisme politique (55%), liberté de la presse et critique du gouvernement (50%), libre opinion politique (47%), liberté d'adhésion aux mouvements politiques 45%).

En 2013, 71% des Tunisiens préféraient la démocratie comme un système de gouvernance et 78% rejetaient le régime de la dictature. En 2018, ces taux sont passés successivement à 46% et 51%.

Présentant les résultats de la troisième vague de l'Afrobaromètre sur la démocratie et la gouvernance en Tunisie, l'intervenant a précisé que le sondage a été effectué entre le 1er avril et le 5 mai 2018 sur un échantillon représentatif de la population composé de 1200 personnes, âgées de 18 ans et plus. Ces individus sont issus des milieux urbain et rural des 24 gouvernorats du pays, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse à Tunis.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.