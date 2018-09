Afrique: Elim CAN 2019 - Sofiane Feghouli savoure son retour en sélection

L'Algérie a entamé lundi son premier stage sous la conduite du nouveau sélectionneur Djamel Belmadi, en vue du match face à la Gambie le 8 septembre à Banjul, comptant pour la 2e journée (Gr.D) des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019). Pour cette rencontre, on note le retour Sofiane Feghouli en sélection. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le milieu de terrain de Galatasaray, lui qui avait été complètement ignoré par Rabah Madjer.

« Je n'ai aucun esprit de revanche par rapport à ma mise à l'écart,» a expliqué le milieu offensif de Galatasaray. Toujours motivé à porter les couleurs des Fennecs, Feghouli a expliqué qu'il rêvait de gagner la CAN 2019 avec l'Algérie et enrichir son palmarès avec les Verts. «J'ai vécu des moments extraordinaires en équipe nationale. J'ai 28 ans et j'ai beaucoup d'ambitions. J'aimerais essayer de gagner la CAN. J'y crois. Ça a été difficile de ne pas venir en équipe nationale. Après, je suis payé par mon club. Je ne suis pas appelé, c'est dommage mais parfois, c'était difficile à accepter. Il y a peu de loyauté dans ce milieu. Maintenant, place au terrain car il n'y a que le travail qui compte.»

C'est en Gambie que Sofiane Feghouli a fêté sa première sélection avec l'Algérie et il en garde d'excellents souvenirs. «J'ai fait mes débuts en Gambie. J'ai de bons souvenirs là-bas. J'espère revivre le même scénario. C'était une autre génération de joueurs et ce match était un déclic pour nous. On a fait de belles choses derrière. A nous les joueurs de répondre présents. On a quelques jours d'entraînement pour être à l'écoute et faire preuve d'humilité afin de ramener ce bon résultat. J'espère que les fans et la presse vont nous soutenir. Il ne faut pas polémiquer inutilement après une semaine de travail. Belmadi vient d'arriver et il a besoin de temps. Travailler est le seul garant pour les résultats. Il y a de la qualité et ce sera à nous de relever le défi.»

L'Algérie et le Bénin, en tête du groupe D des éliminatoires de la CAN 2019, ont le même nombre de points. Pour son premier match, l'Algérie a battu le Togo (1-0).