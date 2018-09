Tunisie: Les indicateurs au vert

En scrutant les chiffres officiels de l'Onsr sur leur page web, on remarque que les indicateurs sont plutôt au vert. Les accidents de la route, qui s'élevaient à 4.919 cas en 2017, ont baissé à 3.862 cas au 30 août 2018. Ce qui a causé 1.057 accidents en moins pour un taux à la baisse de 21,49%.

Le nombre des victimes est moins saisissant. On est passé de 942 à 816, avec 126 morts en moins sur nos routes pour un taux baissier de 13,38%. Le nombre de blessés est passé, quant à lui, de 7.373 à 6.103, soit une baisse de 17,23%.

Encourageant. M. Oussema Mabrouk, chargé de communication de l'Onsr, a été contacté par La Presse pour jauger l'état des lieux des accidents routiers en Tunisie et dresser le bilan actuel. Il s'attaque notamment aux révélations tapageuses de l'Association tunisienne de la prévention routière qui s'appuieraient, en fait, sur un rapport accablant de l'Organisation mondiale de la santé, qu'il qualifie «d'ancien» datant de 2014.

L'Atpr avait estimé que la Tunisie occupait la première place de la liste des pays les plus dangereux en matière de sécurité routière (138e sur 180). Une liste au sein de laquelle notre voisin libyen ferme la marche. Selon cette organisation, les chiffres «sont toujours mauvais : entre le 1er janvier et le 10 juillet 2018, 620 personnes ont trouvé la mort sur les routes tunisiennes. En moyenne, les drames routiers tuent chaque année 1.500 personnes pour une population de 11,4 millions d'habitants».

L'Onsr s'active

M.Mabrouk relativise et ne cache pas ses ambitions pour des routes tunisiennes plus sûres aujourd'hui et à l'avenir : «Le port de la ceinture de sécurité a été minutieusement suivi entre février et avril 2017 par l'Onsr qui a accompagné l'application de cette mesure sur le terrain. Cette année, nous avons fait une large campagne de communication pour le port de la ceinture de sécurité à l'arrière».

Il remet en cause la véracité du classement mentionné plus haut, et conteste la méthodologie suivie. «Nous n'avons pas d'études nationales qui tiennent compte des causes des accidents».

Selon lui, une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière avec l'appui du Pnud (Nations unies) se déroulera dans les prochains jours. «Les 3, 4, 5 et 6 septembre, nous serons respectivement à Sfax, Sidi Bouzid et Ben Guerdane. La semaine dernière nous étions à Fernana».

Afin d'avoir des routes plus sûres en Tunisie, les associations et les organisations gouvernementales devront agir main dans la main. Hormis l'Onsr, l'association des Ambassadeurs de la sécurité routière qui ne lésine pas sur les moyens afin d'assurer la sécurité des passagers et conducteurs.

Le comportement du conducteur qui roule au-delà des vitesses autorisées est souvent pointé du doigt. L'usage du Smartphone au volant ou la négligence du port de la ceinture de sécurité, malgré la pénalisation sous forme d'amende pour le contrevenant, prouvent que le chemin est encore long pour avoir de meilleures routes, paisibles et sans danger.