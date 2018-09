Afrique: Elim CAN 2019 - Ryad Boudebouz s'attend à une rencontre difficile en Gambie

L'Algérie se déplace en Gambie, ce samedi pour le compte de la 2ème journée des éliminatoires de la CAN 2019. Lors de la journée inaugurale des qualifications de la CAN 2019 disputée en juin 2017, les Fennecs s'étaient imposés face au Togo (1-0) sous la conduite de l'ancien coach espagnol Lucas Alcaraz. Désormais sous la conduite de Djamel Belmadi, les Verts ont pour objectif d'aller arracher les trois points de la victoire à Banjul.

Le milieu de terrain du Bétis Séville, Ryad Boudebouz, effectue son grand retour après une longue absence. «Je suis très content d'être de retour. Je suis impatient de rejouer ici et de prendre du plaisir avec tout le monde. Il y a tous mes potes et donc j'ouvre une nouvelle page. Je suis soulagé de revenir et j'ai envie de bien faire les choses. C'est un nouveau départ pour tout le monde et j'espère que ça se passera bien.» Par la suite, il a abordé la partie face à la Gambie. «On sait très bien que ça va être difficile en Gambie car les conditions ne sont pas faciles en Afrique mais on doit gagner et on va tout faire pour.»

L'Algérie et le Bénin, en tête du groupe D des éliminatoires de la CAN 2019, ont le même nombre de points. Pour son premier match, l'Algérie a battu le Togo (1-0).