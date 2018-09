Tunisie: «Weldi» en lice

Le long métrage de fiction «Weldi» (production Tunisie/Belgique/France/Qatar) retrace l'histoire de Riadh qui s'apprête à prendre sa retraite de cariste au port de Tunis. Avec Nazli, ils forment un couple uni autour de Sami, leur fils unique, qui s'apprête à passer le bac. Les migraines répétées de Sami inquiètent ses parents. Au moment où Riadh pense que son fils va mieux, celui-ci disparaît.

Né à Tunis en 1976, Mohamed Ben Attia obtient sa maîtrise à l'Institut de hautes études commerciales (Ihec) de Tunis en 1998, puis étudie la communication audiovisuelle à l'Université de Valenciennes en France. Après avoir réalisé les courts métrages «Romantisme» , «Deux Comprimés matin et soir» (2004), «Comme les autres» (2006, Etalon d'argent au Fespaco), «Mouja» (2008), «Loi 76» (2011) et «Selma» (2014, présenté au FIFF à Namur, Compétition officielle à Clermont-Ferrand et Fifog d'Argent en Suisse), Mohamed Ben Attia signe son premier long métrage «Hédi, un vent de liberté» en 2016.

Le film fait le tour du monde (dont Namur où il est présenté en compétition 1ère œuvre), récoltant de nombreux prix dont le meilleur premier Film et l'Ours d'argent du meilleur acteur à Berlin, le Grand Prix à Bastia, le Grand Prix à Bordeaux, le Meilleur Film à Varsovie, le Prix de la Meilleure actrice à Amiens, le Golden Athena à Athènes, le meilleur acteur à Carthage, le Trophée francophone de la réalisation ou encore le Prix lumières du meilleur film francophone 2017.

Son deuxième long métrage «Weldi» (Mon cher enfant) a été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs cette année à Cannes. Interprété par Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayed, Imen Cherif, Taylan Mintas et Tarik Copty, le film est produit par Nomadis Images (Dora Bouchoucha), Les Films du Fleuve (Luc et Jean-Pierre Dardenne) et Tanit Films (Nadim Cheikhrouha). Les ventes internationales sont assurées par Luxbox. Il sera distribué en Belgique par Imagine Film (7 novembre 2018) et en France par Bac Films (21 novembre 2018).