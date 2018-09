Cameroun: Lions indomptables - L'ère Seedorf s'ouvre

Ce temps sera-t-il suffisant pour identifier les forces et les faiblesses de son groupe ; et aussi développer tous les schémas tactiques possibles ? Samedi après-midi à Mitsamiouli aux Comores, les Lions indomptables affrontent la sélection nationale de ce pays dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2019. Au-delà du score de la rencontre, les Camerounais voudront certainement avoir une idée du projet du nouveau staff.

Vincent Aboubakar devrait être le dernier à arriver dans la tanière des Lions indomptables à Nairobi, la capitale kenyane, ce 4 septembre 2018. Il aura été précédé au Safari Park Hotel par ses coéquipiers et une partie de l'encadrement technique composée notamment de l'entraîneur national, Clarence Seedorf, de son adjoint Patrick Kluivert et le Team manager Bill Tchato, en attendant l'officialisation de la composition dudit staff.

