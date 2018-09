Sud-Soudan: Le HCR facilite une rencontre entre des représentants des réfugiés et les parties aux pourparlers de paix

Le gouvernement du Soudan et l'Autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique (IGAD) aident le HCR et ses partenaires à accueillir les représentants des réfugiés durant leur séjour à Khartoum.

Depuis le début du conflit en 2013, environ 2,4 millions de personnes ont fui le Soudan du Sud -- la plus jeune nation du monde -- en tant que réfugiés tandis que 1,8 million de personnes ont été déracinées à l'intérieur du pays. Les civils ont fui des violences extrêmes, des violations des droits de l'homme et des souffrances indicibles.

L'accord de paix actuel demande spécifiquement à être diffusé auprès des Sud-Soudanais présents dans le pays et des réfugiés en exil afin que les vraies victimes de la guerre puissent comprendre, soutenir et s'approprier le processus de paix.

Suite à la conclusion de la « relance des négociations en vue d'un accord de paix » le 30 août, 18 réfugiés sud-soudanais dans six pays participent aux pourparlers de paix entre toutes les parties réunies à cette fin dans la capitale soudanaise. Les représentants des réfugiés ont été acheminés par avion depuis la République centrafricaine (RCA), la République démocratique du Congo (RDC), l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda et le Soudan pour partager leurs points de vue, leurs aspirations et leurs attentes et exhorter les participants à restaurer la paix pour les millions de Sud-Soudanais qui, comme eux-mêmes, ont vu leur existence réduite à néant par le conflit.

