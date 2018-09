Sénégal: Développement de l'Institut sénégalais du pétrole et du gaz (Inpg) - Une compagnie britannique s'engage

Selon Ousmane Ndiaye, Secrétaire permanent du Cos-Petrogaz et président du Conseil d'administration de l'INPG, ce type de convention avec les opérateurs pétroliers et gaziers chargés de développer le secteur démontre l'engagement de l'Etat du Sénégal pour sécuriser l'avenir de cette industrie.

«C'est un honneur pour BP de soutenir cette initiative importante. Nous avons travaillé en étroite collaboration, au cours des 12 derniers mois, avec nos partenaires et avec le gouvernement du Sénégal à la conception d'un Institut appelé à devenir un centre d'excellence durable pour le Sénégal et pour son industrie», a indiqué Emma Delaney, président régional de BP.

Cet engagement financier est le fruit d'un accord signé par BP via son partenaire Cosmos Enegry, avec le Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz (Cos-Petrogaz) vendredi dernier à Dakar.

Pour appuyer le renforcement des capacités nationales dans le secteur des hydrocarbures, BP, compagnie pétrolière britannique s'est engagée à investir plusieurs millions de dollars dans le développement de l'Institut sénégalais du pétrole et du gaz (Inpg). Cet engagement financier est le fruit d'un accord signé par BP et son partenaire Cosmos Enegry, avec le Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz (Cos-Petrogaz) vendredi dernier à Dakar.

