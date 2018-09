Sénégal: Basketball / Préparation mondiale féminine 2018 - Cheikh Sarr boucle la première phase d'évaluation

Le dernier groupe pour la deuxième étape de la préparation à la Coupe du monde prendra forme ce mardi. L'entraîneur national Cheikh Sarr qui a effectué l'une de ses dernières séances au stadium Marius Ndiaye, a fini la première phase d'évaluation axée essentiellement sur la condition physique de ses joueuses. Seize joueuses sur le groupe de 19 devront poursuivre le reste de la préparation qui sera engagé à partir de ce 6 septembre en France.

En direction de la Coupe du monde féminine (20 au 30 septembre en Espagne), l'équipe du Sénégal est venue au bout de la première étape de sa préparation entamée depuis le 17 août dernier. Une phase qui sera sanctionnée ce mardi par la publication, dans la liste de 19 joueuses, les seize qui vont poursuivre à partir du jeudi 6 septembre prochain la deuxième étape de sa préparation prévue en France.

16 JOUEUSES POUR LA 2E PHASE EN FRANCE

Cheikh Sarr a fini de jauger son groupe après un travail qui a été depuis le début basé sur la condition physique qui correspond aux qualités de leur futurs adversaires au Mondial. «On a testé le travail dans les deux derniers matchs livrés contre les juniors de Bopp. Un match que l'on a gagné d'un point. Nous avons aussi joué avec les séniors du Rail et de l'Ugb. Ils nous ont battu mais on a évalué. Les équipes qu'on va jouer aux championnats du monde, sont des équipes très athlétiques qui savent courir et tirer. Nous l'avons mesuré contre des équipes de très bons calibres », indique-t-il.

Sur ce plan, le coach des Lionnes qui a axé sa séance de ce lundi, sur un intensif travail défensif, a noté l'engagement au niveau de ses joueuses. «Nous sommes en train de renforcer le niveau de la condition physique. On a travaillé la défense. On veut jauger la qualité défensive des joueuses. On remonte la défense pour voir ce que cela va donner. Nous avons vu que les joueuses ont très bien défendu. Il y avait beaucoup d'entrain et l'engagement était au top. Maintenant, on ne va pas faire une défense tout le temps. On va voir si le match le demande. Ce sera en fonction des quart-temps. On le garde pour pouvoir l'utiliser quand c'est nécessaire. Les joueuses ont très bien répondu à cette défense », souligne-t-il.

Cheikh Sarr n'en reléve pas moins des lacunes à corriger dans son groupe. « J'ai remarqué des difficultés au niveau de la rotation, des retards au niveaux des pivots et surtout au niveau des Pick and Roll quand on fait le double marquage. Ce sont des lacunes qu'il faut corriger. On va continuer le travail au niveau des 16 joueuses qui resteront. Ce mardi, on va couper et donner la liste des 15 ou 16 joueuses qui vont poursuivre le stage en France », fait-il savoir.

CHEIKH SARR SUR LA PERFORMANCE DU SÉNÉGAL A L'AFROBSKET U18 : «Les Lionceaux ont accompli un exploit»

Cheikh Sarr a félicité la performance accomplie par l'équipe nationale U18 médaillée d'argent à l'Afrobasket U18 au Mali. Selon le coach des Lionnes, elle a été un exploit au vu du temps de préparation jugé insuffisant. «Il faut féliciter la Fédération sénégalaise de basket qui croyait au projet. Ce n'était pas facile. Les Lionceaux ont accompli un exploit dans la mesure où le temps d'engagement au niveau des entrainements, une semaine, n'était pas suffisant du tout. On a vu qu'il y avait dans le groupe de bons joueurs qui jouent à l'étranger et dans des clubs professionnels. Mais le coach a su exploiter ce potentiel», note-t-il.

« Je pense que les Lionceaux pouvaient gagner la finale n'eût été le bloc sur Mbaye et la perte de balle de Boissy. C'était juste des choses qui étaient déterminantes à la fin de la finale. Mais ces jeunes ont vraiment porté l'équipe du premier match à la finale. Il faut féliciter le coach pour le travail qu'il a accompli. J'étais convaincu que les jeunes méritaient largement de gagner. Mais le haut niveau, ce sont des détails », analyse le technicien sénégalais.

CHEIKH SARR REND HOMMAGE A SON PRÉDÉCESSEUR : «On doit beaucoup de reconnaissance à Tapha Gaye pour tout le travail accompli»

L'ancien sélectionneur des Lionnes Moustapha Gaye a apporté ses encouragements et conseils aux Lionnes qui sont au bout de la première étape de la préparation au stadium Marius Ndiaye. Saluant cette présence, empreinte de complicité, Cheikh Sarr a saisi l'occasion pour rendre hommage à son prédécesseur.

«Tapha est un grand frère qui a beaucoup apporter au Sénégal. Une icône du basket. Nul n'est prophète chez soi. Mais on lui doit beaucoup de reconnaissance pour tout le travail accompli. Nous, en tant que ses pairs, on a été très honoré de recevoir sa visite très amicale avec les filles», s'est réjoui le coach des Lionnes.

« On se comprend très bien. Tout ce qui nous intéresse, est que le Sénégal gagne. C'est cela qui intéresse aussi Tapha Gaye. Nous avons beaucoup de choses en commun, même si les méthodes sont un peu différentes. Chacun a sa maniéré de voir, sa vision mais tous les chemins mènent à Rome. Tapha était très content et les joueuses l'ont répondu avec beaucoup de sourire. Elles l'ont compris et c'est le plus important», poursuit le technicien.