Sénégal: Mise en service du centre d'enregistrement des permis de conduire biométriques numérisés - «Cap Karangë» pour tous les usagers

Un mois après le lancement officiel de la modernisation de l'administration et la gouvernance des titres du transport routier par le président de la République, Macky Sall, le 03 août dernier, suivi de la phase pilote qui s'est soldée par l'établissement de 200 permis à Lat-Dior, place à l'enrôlement de masse. Pour cela, un grand site de remplacement a été officiellement ouvert hier, lundi 03 septembre à la Foire de Dakar, pour permettre aux usagers, aux Sénégalais de bénéficier de ces nouveaux titres de transports biométriques numérisés.

«On vient aujourd'hui d'ouvrir le site de remplacement de la Foire de Dakar, suite au lancement officiel du projet «Cap Karangë» par le président de la République, le 03 août dernier... pour permettre aux usagers, aux Sénégalais de venir remplacer leurs titres de transports.» C'est le directeur général des transports routiers, Cheikh Omar Gaye qui annonce ainsi les couleurs pour un enrôlement de masse des usagers dans le cadre de la modernisation de l'administration et la gouvernance des titres du transport routiers.

Le grand site ouvert au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) hier, lundi 03 septembre, marque une nouvelle ère dans le processus de dématérialisation des titres de transport. Il démarre après la phase test effectuée à Lat-Dior, «qui nous a permis de délivrer à ce jour 200 permis aux usagers, ce qui nous a permis de tester tous les «process» en termes de célérité, de timing pour aboutir à l'ouverture de ce grand site», selon Cheikh Omar Gaye.

Ce après le chef de l'Etat qui, le premier, avait reçu le tient en direct il y a un mois lorsqu'il procédait au lancement du projet. Bref, avec «Cap Karangë», il s'agit de faire de l'automatisation des fichiers une réalité, en plus d'une standardisation de ce nouveau permis aux normes internationales et la centralisation de la gestion, de la production et de la distribution des documents administratifs.

L'INNOVATION

Mieux, explique M. Gaye, «on passe d'un format papier à un format carte thermoplastique polycarbonaté, avec une sécurité garantie et une durée de 10 ans pour la carte. L'innovation, c'est effectivement la photo en couleur incrustée dans la plastique. Le groupe sanguin constitue un élément très déterminant dans ce nouveau support de document de transport qui nous permet d'intensifier la prise en charge des accidentés. Toutes les infractions du Code de la route sont transcrites dans la carte. Et, avec les terminaux mis à la disposition des Forces de défense et de sécurité, sous forme de tablettes et d'imprimantes mobiles, maniables, le contrôle routier sera beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace.»

En effet, il a été introduit dans cette nouvelle carte biométrique numérisée une puce électronique, qui n'est pas apparente, renfermant «beaucoup d'applications permettant une meilleure gestion des amendes et infractions tout en aidant les forces de sécurité à travers des imprimantes mobiles d'attester les infractions. Cette carte biométrique est la dernière génération de cartes en termes de gouvernance dans le monde. Toutes les infractions qui sont listées dans le Code de la route sont retranscrites dans la puce de cette carte et elle permet aussi de faciliter le contrôle mais aussi l'impression des quittances en cas d'infraction», fait-il remarquer.

LES NOUVEAUX DEMANDEURS DE PERMIS DEVRONT ATTENDRE JUSQU'AU 17 SEPTEMBRE

Toutefois, les nouveaux demandeurs devront attendre encore deux semaines pour voir leurs dossiers pris en compte car, présentement, l'heure est au remplacement des anciens permis. «Aujourd'hui, on démarre avec les permis de conduire pour le remplacement. Dans deux semaines, précisément le 17 septembre, on va démarrer la phase prise en compte de nouvelles demandes sur tous les titres de transports: agrément, licence, carte grise, plaque d'immatriculation. Toutes les nouvelles demandes seront traitées à Dakar, en tout cas (elles) seront mises dans le système à partir du 17 septembre», précise-t-il.

COMMENT OBTENIR LE NOUVEAU PERMIS

Pour ce qui est des modalités d'acquisition du nouveau permis, il est exigé la photocopie et l'original du permis en cours de validité et de la carte nationale d'identité, une attestation ou carte de groupe sanguin du requérant (plus la visite médicale en cas de destruction du permis) en plus de la somme de 10.000 F Cfa (de timbre fiscal), rappelle le directeur des transports routiers. La délivrance peut se faire au bout de 48 heures après l'enrôlement. La durée de validité de ce nouveau permis de conduire biométrique permettant de sécuriser l'usager et le système contre la fraude constaté dans l'établissement de ce document est de 10 années pour les personnes âgées de moins de 45 ans. Elle est de 5 ans pour les usagers de plus de 45 ans.

UN INVESTISSEMENT A HAUTEUR DE PLUS DE 10 MILLIARDS

L'initiative dénommée «Cap Karangë» a pour finalité une numérisation et une sécurisation des titres et documents administratifs de transport. A en croire M. Gaye, «l'opération Cap Karangë n'a pas couté d'argent à l'Etat du Sénégal. Notre partenaire, le groupe a fait tous les investissements possibles à hauteur de plus de 10 milliards. C'est à partir de la contribution des usagers au payement de cette carte qu'il sera rémunéré», relève-t-il. Non sans souligner que c'est au bout de 10 ans, la durée de la concession, que concessionnaire cédera tout le matériel nécessaire à l'établissement de ce titre de transport à l'Etat du Sénégal.