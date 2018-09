Congo-Brazzaville: Musique sacrée - L'album «7 victoires» bien reçu par le Ponténégrins

Berger Dimina a confié, le 3 septembre, être satisfait de l'accueil réservé à son oeuvre, la toute première. Un fait favorisé, d'après lui, par une bonne communication et par le concert destiné à sa présentation.

L'album a été mis sur le marché du disque congolais au début du mois d'août. Il comporte sept titres, notamment "Kiluntsi" (effusion du Saint Esprit), "L'union", "Losambo" (la prière), "Mon âme à Jésus", "Na bomoyi na ngai" (dans ma vie), "Moi je chante Jésus" et "Le roi des rois". L'œuvre réalisée par la maison BD production a été officiellement présentée le 26 août, au cours d'un concert organisé à Sueco par le label Group Elikia Congo basé à Pointe-Noire. Berger Dimina s'est dit surpris par la réaction du public venu nombreux qui s'est montré très réceptif et enthousiaste, chantant avec lui en chœur du début jusqu'à la fin du spectacle. « Je pensais que je devais me produire devant un public venu assister et découvrir l'album. Au lieu de cela, il a participé au spectacle et chanté toutes les chansons au même moment que moi, alors qu'en montant sur scène, je me disais que le public ne les connaissait pas encore», a-t-il déclaré, très ravi.

La prestation de Berger Dimina a commencé timidement à cause des problèmes de sonorisation avant de prendre sa vitesse de croisière dès l'exécution du deuxième titre, "L'union", qui a mis la salle en ébullition. La chanson parle du mariage, une institution divine, s'appuyant sur la parole biblique, à savoir « Que nul ne sépare ce que Dieu a uni».

Le public a eu droit à un bonus avec l'exécution de "Buni na musila" (que dois-je faire pour avoir la vie éternelle), un titre qui ne figure pas dans l'album mais que l'artiste a tenu à faire découvrir. «J'ai été inspiré à un moment proche du spectacle. Le fond théologique de cette chanson m'a interpellé d'abord moi-même, parce que je ne pouvais pas chanter la victoire sans parler d'abord de la repentance», a expliqué Berger Dimi. Donnant les raisons du succès de son spectacle, il a estimé que cela a été possible grâce à la bonne communication qui a été faite sur l'activité et sur le produit, un aspect important que les autres artistes devraient aussi prendre en compte pour mieux se faire connaître et promouvoir leurs produits. «Je m'attendais à quelque chose mais pas à ce niveau», a-t-il confié. A cela s'ajoute la stratégie mise en place du ticket acheté qui donnait droit à l'album "7 victoires".

Une prestation réussie qui lui a valu une invitation à Dolisie. Une occasion pour lui d'aller faire découvrir son album dans la troisième ville du pays.« A la fin du concert, j'ai été contacté par un frère qui habite Dolisie et qui a été satisfait et intéressé par le spectacle. Il nous a invités à aller chanter dans cette ville », a indiqué Berger Dimi.

Notons que ce concert a connu la participation d'autres artistes et groupes de musique sacrée tels les chorales Voungou, Yindoula, Bala Bakia et Les merveilles de Dieu, Didier Nsiloulou et David Silouvangui. L'activité a été précédée d'une conférence de presse qui a eu lieu le 25 août au centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard.