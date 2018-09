Congo-Kinshasa: Le Commandant de la Force MONUSCO se félicite du travail accompli par le 21e contingent chinois au Sud-Kivu

« Ce contingent chinois est au four et au moulin », a reconnu le Vice-Gouverneur Hilaire Kasosa Kikobya devant la presse de Bukavu, citant, à titre d'exemple, les travaux de réhabilitation de la route reliant Bukavu à Bunyakiri dans le territoire de Kalehe et des interventions médicales.

Le numéro 1 de la Force onusienne en RDC a fait savoir que la compagnie de génie chinois a mené à bien des projets dans le domaine de leur opération ; elle a apporté un soutien logistique à la MONUSCO, accomplissant 31 missions de reconnaissance dans ce domaine, et réalisant 25 projets, dont des réhabilitations des infrastructures tels que les routes, les ponts, etc. Leurs compatriotes de l'hôpital chinois de niveau 2 ont fourni un service médical de haute qualité à plus de 1200 membres du personnel de la MONUSCO ; en même temps, ils ont également apporté une contribution considérable à la santé publique locale et au travail humanitaire dans leur zone d'action.

C'est sur le site appelé Amsar, la Péninsule, que 218 casques bleus de la compagnie de génie ainsi que de l'hôpital chinois de niveau 2 se sont vu décerner des médailles de l'ONU, avant leur retour en Chine dans les prochains jours. Ces médailles sont bien méritées, selon le Lt-Gén. Elias Rodrigues, pour qui ces troupes, parmi les plus disciplinées sous son commandement, « ont surmonté toutes sortes de difficultés, démontrant clairement leur forte volonté, la discipline de combat, et la qualité militaire excellente ».

Bukavu, le 3 septembre 2018 - Le Commandant de la Force de la MONUSCO, le Lt-Gén. Elias Rodrigues Martins Filho a pris part à la cérémonie de remise des médailles de l'ONU au 21ème contingent chinois basé à Bukavu et Amsar à quelques kilomètres du Chef-lieu du Sud-Kivu. A ses côtés, l'ambassadeur de Chine en RDC, le Chef de Bureau de la MONUSCO et le vice-gouverneur du Sud-Kivu, entre autres.

Copyright © 2018 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.