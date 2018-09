Congo-Brazzaville: Musique classique - La Fanfare territoriale junior éblouit le public à l'IFC de Brazzaville

Le groupe de l'Armée du salut a livré récemment un concert sur le thème « Avec Dieu nous ferons des exploits. Ps 60 :12 », dans le cadre de l'évolution de la musique classique avec les jeunes du Congo.

« La musique classique est en train de disparaître en Afrique, parce que les gens préfèrent jouer d'autres musiques. Or il s'avère qu'au-delà de ces musiques que les gens préfèrent, il y a la musique classique. Et nous, notre mission, c'est enseigner la musique classique aux jeunes congolais, sinon aux jeunes africains pour que ces derniers soient capables de jouer ou d'interpréter cette musique », a déclaré Armonie Serault Massamba, le dirigeant de la Fanfare territoriale junior de l'Armée du salut.

Au cours de ce concert, deux groupes ont été invité, à savoir la Légende de jeunesse (un groupe de chœur des jeunes salutistes du poste de Nzoko) et les tambourinaires de la paroisse de Ouenzé. Ils se sont joints à la Fanfare territoriale junior pour réaliser le spectacle.

La prestation a débuté par l'exécution des hymnes nationaux "La Marseillaise" (du fait que le concert a eu lieu à l'Institut français du Congo -IFC) et "La Congolaise" (hymne national du Congo) ainsi que le chant fondateur.

Les artistes de la fanfare territoriale junior ont ensuite interprété tour à tour des chansons telles "Marche in the king's service", "Water music", "St Antoni Chorale", "Jésus me tient par la main"," Marche Kairo reching "; "The woner of the Grâce ; S"olo Cornet Silver Threads" ; "Duo Cornet Delivrance", etc., avant de céder la place pour quinze minutes chacun, aux dueux groupes invités dont la Légion de jeunesse de Nzoko et la fanfare tambourinaire de Ouenzé.

Réjouis de cette prestation, le directeur technique de la fanfare territoriale junior, Armonie Serault Massamba, a indiqué qu'il leur a fallu trois mois pour la préparer. « Lorsqu'on fait quelque chose pour la gloire du Seigneur, le grand Dieu donne certaines possibilités pour réaliser cette chose. La prochaine activité, nous la visons pour la fin de l'année, parce qu'un concert, il faut le temps de préparation, de répétition des morceaux... », a-t-il déclaré.

La Fanfare territoriale junior de l'Armée du salut est dirigée par Armonie Serault Massamba, suivi de Gérard Makosso Poaty (adjoint) ; Widy Bikinda (secrétaire) ; Sayira Mouagni ( trésorière) et Noë Mambou ( chargé de matériel). Mais au-dessus d'eux, il y a un aumônier, le capitaine de l'Armée du salut Amos Joël Kourisana.