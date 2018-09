Sénégal: Programme national de réhabilitation des stades régionaux - Les travaux débuteront par Kaolack et Diourbel

Le Ministre des Sports qui présidait ce dimanche 2 septembre aux côtés de son collègue de la Culture Abdou Latif Coulibaly la première édition de la cérémonie de dotation des équipements sportifs aux Asc de Kaolack, a annoncé le choix de Kaolack et Diourbel par le président Macky Sall pour le démarrage des travaux de réhabilitation des stades régionaux du pays.

Fruit de la coopération entre le Sénégal et la Chine, ce programme consiste à doter à ces deux régions un stade de niveau international et d'un complexe sportif moderne afin de relancer le sport de manière générale dans le centre du pays et contribuer à l'éclosion des talents cachés dans le secteur décentralisé.

Matar Bâ a toutefois salué les actions multiples concédées par la Fondation « Moustapha Sow » (Yes Kaolack) en direction du sport national et des jeunes en quête de performance dans la discipline sportive exercée. Il faut surtout dire que dans cet exercice, la fondation « Moustapha Sow » (Yes Kaolack) a offert un lot d'équipements à toutes les 73 associations sportives et culturelles de la commune de Kaolack.

D'un montant estimé à plus d'une dizaine de millions, ces équipements aideront les jeunes à se promouvoir et appuieront sans doute la politique sportive telle que définie par le chef de l'Etat.