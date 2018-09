Congo-Brazzaville: Journée mondiale de l'alphabétisation - L'édition 2018 met l'accent sur le développement des compétences

L'événement sera célébré le 8 septembre, avec pour objectif de faire l'état des lieux des réalisations dans le domaine et de réfléchir sur les politiques à mettre sur pied pour relever les défis restants.

Le thème choisi pour cette année est « Alphabétisation et développement des compétences ». Selon l'Unesco, cette journée est célébrée dans tous les pays du monde à travers l'organisation des ateliers et panels de réflexion qui rassembleront les gouvernements, la société civile et l'ensemble des acteurs concernés.

« Ce sujet de l'alphabétisation est au cœur du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses objectifs. C'est la raison pour laquelle en 2018, cette journée sera axée sur la thématique de développement des compétences », a souligné l'Unesco

Spécifiant les grands axes de cette journée commémorative, l'Unesco a précisé que comme chaque année, notamment à l'occasion de cette célébration, il est également prévu une cérémonie de remise des prix internationaux d'alphabétisation. Ces prix visent à récompenser l'innovation et l'excellence dans le domaine et à reconnaître des pratiques d'alphabétisation exemplaires, en lien avec le thème de cette année.

En effet, pour les organisateurs, cette journée s'inscrit dans le cadre de la poursuite des stratégies liées à l'atteinte des objectifs de développement durable, adoptés en septembre 2015, pour l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et avec des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.

« L'une des cibles de l'objectif 4 est de veiller, d'ici à 2030, à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter », a indiqué l'Unesco, en reconnaissant que malgré les progrès réalisés, les problèmes d'alphabétisation persistent.

C'est pourquoi, cette journée permet d'examiner et de mettre en évidence des approches intégrées qui peuvent simultanément soutenir le développement de l'alphabétisation et des compétences, en vue d'améliorer la vie, le travail et de contribuer à rendre les sociétés équitables et durables.

« Dans le contexte de la journée 2018, les concepts compétences désignent les connaissances et les compétences nécessaires à l'emploi, aux carrières et aux moyens d'existence. En particulier, les compétences techniques et professionnelles ainsi que les compétences transférables et les compétences numériques », a conclu l'Unesco.