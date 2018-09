Gabon: Made in Gabon - Et voici le Migashop !

La boutique du marché agricole et du made in Gabon baptisée « Migashop » a ouvert ses portes le 1er septembre 2018, dans le « Parc Happy Village » sise au carrefour Entraco dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda.

Huit mois après le lancement du salon virtuel pour la promotion et la valorisation des produits agricoles « Made in Gabon », l'organisation non-gouvernementale Initiative développement recherche conseil (IDRC Africa), décide d'investir la commune d'Akanda, avec l'ouverture le 1er septembre dernier, de sa première boutique exclusivement dédiée aux produits fabriqués au Gabon.

Située au « Parc Happy Village » sise au carrefour Entraco dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda, la boutique du marché agricole et du made in Gabon, baptisée « Migashop.net » propose plusieurs types de produits locaux, de l'alimentation aux cosmétiques en passant l'artisanat.

« Cette boutique dispose d'un catalogue de plus de deux cent produits disponibles en magasin. Essentiellement du miel, la crème à cheveux, du cosmétique fait à base du fruit d'Atanga, beurre de Moabi, du savon à base du Caolin, de la papaye, des épices et bien d'autres... », indique la promotrice du marché agricole et du made in Gabon, Leny Ayingone.

Initiative de plus de 80 associations, coopératives, PME et entreprise individuelle, ce rêve porté par le coordonnateur général d'IDRC Africa, Hervé Omva, vise la valorisation des savoir-faire « made in Gabon » et la création d'emplois par le biais de la promotion de l'entreprenariat social. « On souhaite mettre en avant les savoir-faire gabonais, c'est une démarche à la fois citoyenne et éco-responsable, une façon de soutenir l'emploi. Les gens sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils achètent », précise-t-il.

Selon l'équipe de l'ONG IDRC Africa et Atanika, le migashop.net est accessible en ligne et la livraison est disponible à domicile, à travers les communes d'Akanda, Libreville et Owendo. « Ce n'est qu'un début ,bientot tous les transformateurs seront des propriétaires de marques de produits connus et commercialisés partout.Une nouvelle aire est entrain de voir le jour" déclare Hervé Omva,invitant les jeunes entrepreneurs gabonais à se considérer comme des industriels et non comme de simples commerçants.