Sénégal: Mouvement d'humeur - Le syjust en greve, ce mardi

Ainsi, la citation de l'administrateur des greffes en question devant le TGI de Thiès a pour conséquence de remettre en cause un droit acquis des travailleurs de la Justice. Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYJUST) dénonce sans réserve cette tentative de fouler aux pieds cet acquis majeur de ses membres et exige du gouvernement et plus particulièrement du ministre de la Justice la garantie du respect et de la préservation des droits des travailleurs de la Justice », conclut le communiqué.

«Les travailleurs de la Justice comptent ainsi exiger le respect du droit au privilège de juridiction que la loi a accordé aux greffiers, greffiers en chefs et administrateurs des greffes lorsqu'ils seraient poursuivis pour des délits ou crimes qu'ils auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions. Ce nouveau droit, acquis après une longue et âpre lutte, est introduit dans le code de procédure pénal en son article 663 bis par la loi n° 2016 - 30 du 08 novembre 2016 pour la protection de la dignité des fonctions judiciaires des agents concernés», ajoute la même source.

