Gabon: CYCLISME/Tropicale Amissa bongo 2019 dévoile son programme

Le parcours officiel de la course a été publié le lundi 3 septembre et pour la première fois depuis le début de sa création. La petite reine fera un tour en Guinée-Equatoriale lors de la 5ème étape Bitam - Mongomo.

La Tropicale Amissa Bongo se déroulera du 21 au 27 janvier 2019 avec plus de 800 kilomètres de course. Cette 14ème édition sera lancée à Bongoville dans la province du Haut-Ogooué, comme cela avait déjà été le cas en 2010 et en 2015.

Petit changement pour cette édition, puisque la TAB s'invite chez la République sœur de Guinée-Equatoriale. En effet, après le départ de Bitam au nord du Gabon, les coureurs passeront par le Cameroun (kyé-Osi) lors de la 5ème étape avec pour point d'arrivée Mongomo en Guinée-Equatoriale.

Les provinces du Haut-Ogooué, du Woleu-Ntem et de l'Estuaire sont retenues pour cette 14ème édition. Le Cameroun et la Guinée-Equatoriale constituent également d'autres étapes de cette édition, et donnent une dimension internationale à la Tropicale qui se veut désormais être le point de départ de toutes les courses de l'Union Cycliste Internationale.

Les étapes 2019

1ère étape (21 janvier) : Bongoville - Moanda

2e étape (22 janvier) : Franceville - Okondja

3e étape (23 janvier) : Léconi - Franceville

4e étape (24 janvier) : Mitzic - Oyem

5e étape (25 janvier) : Bitam - Mongomo (Guinée-Equatoriale)

6e étape (26 janvier) : Bitam - Oyem

7e étape (27 janvier) : Nkok - Libreville