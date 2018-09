Sénégal: Des activités pluvio-orageuses sur le sud et l'est pour les prochaines 72h (ANACIM)

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des activités pluvio-orageuses sur le sud et l'est du Sénégal au cours des prochaines 72 heure à partir de mardi minuit.

"Des activités pluvio-orageuses seront notées sur les régions sud et est du pays avec toutefois des possibilités d'extension sur les localités centre et nord-est dans les prochaines 48H", écrit-elle dans ses dernières prévisions.

L'ANACIM ajoute que dans la journée du mercredi, "des systèmes pluvio-orageux vont aborder le pays par les régions est et intéresser par la suite la quasi-totalité du territoire durant la nuit".

"La chaleur humide sera de mise sur l'ensemble du territoire surtout sur les localités nord-est et centre où le thermomètre affichera les pics de la journée les plus élevés", écrivent les prévisionnistes météo.

Dans son bulletin pour les prochaines 24 heures, l'ANACIM annonce qu'à partir de mardi midi, "des manifestations pluvio-orgeuses sont attendues sur les localités est (Bakel, Tambacounda et Goudiry) et sud du pays", perturbations qui "pourraient s'étendre sur le reste du pays et occasionner par endroits des orages et pluies d'intensités variables".

Au cours de cette période, la sensation de chaleur "sera marquée sur la quasi-totalité du pays particulièrement sur la zone nord et centre où les températures maximales oscilleront entre 32 à 36°C".

"Les visibilités seront généralement bonnes" et les vents d'intensités "faibles à modérées seront de secteur nord-ouest à sud-est", peut-on lire.