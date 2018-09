Gabon: Législatives 2018 - Stéphane Germain Iloko Boussengui à la conquête de ses électeurs

En vue de l'élection législative prévue mi-septembre, le candidat investi du Parti Démocratique Gabonais dans le 1er siège du département de l'Ogoulou, commune de Mimongo du Canton Haut Ogoulou et Haute-Dikobi dans la province de la N'gounié, Stéphane Germain Iloko Boussengui rencontre l'électorat vivant à Libreville et ses environs. Tour à tour, il était aux quartiers (PK6), Avéa et Nzeng-Ayong.

En compagnie de sa délégation constituée entre autres de son suppléant Jean Félix Mayombo et du coordinateur de campagne Nzambi Mbadinga, Stéphane Germain Iloko Boussengui était respectivement au point kilométrique 6 (PK6) derrière l'immeuble Beyrouth, Avéa et Nzeng Ayong le vendredi 31, Samedi 1er et Dimanche 2 septembre 2018, afin d'identifier et préparer l'électorat sur l'échéance à venir.

Dans les quartiers de Libreville et ses environs, le candidat et la délégation qui l'accompagne sillonnent afin d'être situés sur le potentiel électoral des filles et fils de Mimongo.

« Nous ne voulons plus d'un élu avare et égocentrique, à Mimongo nous avons souvent soutenu des candidats qui par la suite nous laissent avec nos problèmes », s'est prononcé Milingou, l'un des sages présents au cours de la rencontre au pk6, derrière l'immeuble Beyrouth.

Partout les préoccupations sont les mêmes, les populations évoquent le piteux état du tronçon routier, le chômage excessif et un meilleur accès aux soins médicaux.

Soucieux des conditions de vie de ses concitoyens car estimant être la personne idoine, à même de plaider en leur nom à l'hémicycle Léon Mba, le candidat du Parti Démocratique Gabonais Stéphane Germain Iloko Boussengui réaffirme sa détermination.

« Je viens à vous afin de solliciter votre appui au cours du scrutin, j'ai bien conscience du rôle primordial que vous jouez en tant qu'électeurs à Mimongo », a martelé Stéphane Germain Iloko Boussengui.

Si l'on retient de ces rencontres des moments de partages en toute franchise, il n'en demeure pas moins que certains électeurs ont été dubitatifs à l'idée qu'ils pourraient à nouveau se faire rouler comme ce fut le cas autrefois par des candidats qui après avoir obtenu leurs suffrages, ont disparu pour ne réapparaître qu'à la fin de leurs mandats.

Stéphane Germain Boussengui Iloko de les rassurer en disant ; « Nous avons très souvent fait confiance à des tocards, incapables de défendre nos intérêts, ils ont passé leur temps à se servir, plutôt qu'à servir les intérêts de la commune pour le bien de tous », a t'il indiqué.

L'on note de ces rencontres qu'elles précèdent bien d'autres qui se dérouleront avant la phase dite de campagne électorale.