Gabon: Village Odimba è Retour à l'eau potable

Plusieurs projets ont été initiés et, ont vu le jour grâce la détermination de la présidente. Ce retour à l'eau potable était attendu par les bénéficiaires d'Odimba. La remise en état fonctionnel des installations d'eau à travers le département vient apporter des réponses aux objectifs du millénaire au-delà des difficultés de trésorerie du moment. "Nous remercions Mme la présidente du CDB et toutes ses équipes qui se battent à améliorer notre cadre de vie " a indiqué le Chef de village, Emilienne Mwentchouwa. Le Chef du canton Océan, Joseph Onanga a exhorté les usagers à préserver cet acquis. D'autres projets sont en cours d'achèvement dans le département de Bendjé.

