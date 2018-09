Madame Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) a présidé, hier lundi à Saly-Portudal, l'ouverture de travaux autour du thème "Contribuer à la pacification du secteur public de l'Education et de la formation pour la formulation de recommandations concourant à la mise en œuvre des accords et le renforcement des capacités des acteurs". Selon elle, les initiatives autour de la stabilité de l'espace scolaire constitue un des défis majeurs auxquels doit faire face la nation par rapport à la place du capital humain dans le Plan Sénégal Emergent.

Un atelier sur le thème "Contribuer à la pacification du secteur public de l'Education et de la formation pour la formulation de recommandations concourant à la mise en œuvre des accords et le renforcement des capacités des acteurs" a été ouvert, hier lundi, à Saly-Portudal. Occasion pour certains syndicalistes d'insister sur des situations particulières comme la grève actuelle des inspecteurs de l'éducation et de la formation, compromettant la formation des élèves-maîtres dans les Centres régionaux de formation.

Dans la dynamique de rompre avec ce type de situation, Madame Innocence Ntap Ndiaye a rappelé la volonté affichée depuis la mise en place du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) en 2015, de la tenue régulière de réunion prérentrée participant à l'instauration et la consolidation d'un climat social apaisé dans le système éducatif.

Ainsi, la pacification de l'environnement scolaire reste un vœu pieux par rapport à ses constats relatifs à la situation prévalant lors des dernières décennies marquées par des perturbations affectant le bon déroulement des enseignements et du quantum horaire. La signature d'un accord, le 30 avril 2018, entre le gouvernement et les six organisations syndicales d'enseignants les plus représentatives reste, pour elle, un espoir. Elle a invité à la création des conditions d'application de ce protocole pour une résolution des points pris en charge et le suivi des accords entre le gouvernement et les organisations syndicales.

La démarche de la rencontre d'hier va privilégier, d'une part, la méthodologie mettant les participants dans la dimension d'examiner et de réfléchir sur les recommandations dans le cadre d'ateliers mixtes, pour la recherche de solutions communes. D'autre part, le volet renforcement de capacités des acteurs va se faire autour des points tels que: la fiscalité sur les salaires, le processus de dématérialisation des procédures administratives, la réforme des retraites, les réformes opérées au niveau des échelonnements indiciaires et la procédure de règlement des différends collectifs dans le secteur public.