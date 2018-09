Ile Maurice: Blanchiment d'argent - le pays se défend

Maurice n'a pas tardé à réagir. Sudhir Sesungkur, mi- nistre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, a expédié une correspondance aux autres ministres et aux membres de l'ESAAMLG. Il les a invités à ne pas donner leur accord pour que ce document soit publié dans sa forme initiale.

L'ESAAMLG veille principalement à ce que les pays de l'Afrique de l'Est et australe mettent en pratique un programme de lutte contre le blanchiment d'argent sale, inspiré des normes recommandées par le Groupe d'action financière (Financial Action Task Force). Fondée en 1989, cette organisation intergouvernementale s'appuie sur les re- commandations faites par le G7, soit le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Le pays participe à la 18e réunion du conseil des ministres de l'Eastern and Southern Africa Anti-Money Launde-ring Group (ESAAMLG), qui aura lieu du 4 au 8 sep- tembre aux Seychelles. Le but de la délégation, qui quitte le pays demain : démontrer que la juridiction mauricienne n'est pas un havre de paix pour ceux qui pratiquent le blanchiment d'argent.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.