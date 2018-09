Ile Maurice: Me Trilochun réclame Rs 10 m à Pravind Jugnauth

«Koumadir enn Rottweiler inn vini.» Ces propos qu'aurait tenus Pravind Jugnauth, en septembre 2016, n'ont pas laissé insensible Me Kailash Trilochun, ancien Chairman de la Financial Intelligence Unit. Par l'entremise de son avoué, Roshan Rajroop, il a déposé une plainte, le 31 août, au greffe de la Cour suprême contre le Premier ministre (PM). Il lui réclame des dommages de Rs 10 108 108. Selon Kailash Trilochun, ces paroles prononcées lors d'un meeting en public, à St Pierre, lui ont causé énormément de tort.

«Je suis une personne, un avocat de bonne réputation et je suis père de famille. Or, ces propos tenus visent à insulter ma famille, mes proches et moi-même»

Selon lui, le mot Rottweiler vise à le comparer à un chien et, voire une personne dangereuse, violente, agressive et féroce. Ainsi, ces «diffamations» ont pour but d'entamer sa crédibilité auprès du public. «Je suis une personne, un avocat de bonne réputation et je suis père de famille. Or, ces propos tenus visent à insulter ma famille, mes proches et moi-même», a ajouté l'avocat. Ces termes lui auraient aussi causé du stress.

«Le défendeur (NdlR, Pravind Jugnauth) avait même avancé qu'il m'avait demandé de step down en tant que Chairman de la Financial Intelligence Unit, car, avait-il dit, mon nom avait été cité par un dénommé Candahoo, dans le cadre de l'agression du Chairman de l'Information Communication and Technologies Authority.»

Pour l'avocat, le PM voulait ainsi insinuer qu'il était «scotché» à son poste et ne valait pas cette position. Kailash Trilochun estime que Pravind Jugnauth n'est pas apte à formuler ces insinuations car il fait face à un procès en appel devant le Conseil privé.