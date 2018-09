Ile Maurice: Enquête sur des voitures importées de Singapour

Certaines voitures japonaises sont aussi dans le collimateur de ces concessionnaires de voitures importées. Ils déclarent que des véhicules avec un kilométrage de plus de 80 000 km sont vendus à un prix très bas aux enchères japonaises. Selon eux, après que tous les certificats ont été obtenus des autorités nippones, l'odomètre (instrument servant à mesurer un trajet parcouru par une voiture) est manipulé, soit par les fournisseurs de voitures soit par les concessionnaires eux-mêmes. Ils recommandent que tous les certificats délivrés par la Japan Used Motor Vehicles Exporters Association soient visibles sur tous les véhicules mis en vente.

Le concessionnaire va encore plus loin. Selon lui, ce sont d'anciens taxis Uber qui n'opèrent plus, qui débarquent à Maurice. «Pena istorik si loto la accidente ou pas.» Selon lui, depuis sept ans, 8 000 voitures accidentées sont en circulation à Maurice.

Autre exemple ? Une Toyota Wish de 2015 coûte Rs 350 000 quand elle est achetée à Singapour alors que la version japonaise est vendue à Rs 500 000. En outre, une Nissan March de 2014 se vend à Rs 300 000 alors qu'une voiture semblable qui provient du Japon est vendue à plus de Rs 450 000.

