Ile Maurice: Chagos à La Haye - «No choice» vs «consent was given»

C'est sir Anerood Jugnauth qui a pris la parole en premier, suivi du professeur Pierre Klein et de Me Alison MacDonald. Me Philippe Sands a été le dernier des orateurs de la partie mauricienne. Son intervention incluait aussi le témoignage déchirant de Liseby Elysé, Chagossienne, qui a parlé de son déracinement en créole. Voici le compte-rendu complet du premier jour des auditions.

Les auditions dans le cadre de l'avis consultatif sur la question de souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos ont débuté hier, lundi 3 septembre, à la Cour internationale de justice de La Haye. Six heures d'auditions, séparées en deux tranches équivalentes, durant lesquelles la partie mauricienne a fait son plaidoyer et la partie britannique a tenté de réfuter ces arguments.

