Madagascar: Ambovombe Androy - Des dizaines de faux candidats découverts, à l'examen du Bepc

Hier lundi 3 septembre, jour d'examen. 85 inscrits n'ont pas répondu à l'appel à l'entrée de la salle d'examen. D'autres plus malins se sont faits remplacer par des copains déjà titulaires du BEPC, sûrs de passer. « 'A malin, malin et demi', les professeurs du premier cycle sont déjà bien rodés pour les examens et ne se font plus avoir », rapporte Mosa Denis de la Radio JM d'Ambovombe. En effet, plus de 15 remplaçants tricheurs ont été trahis par la photo d'identité tamponnée sur la convocation. « De sévères sanctions les attendent, aussi bien pour ceux qu'ils remplacent » conclut le directeur du centre d'examen d'Ambovombe.

La ville d'Ambovombe comporte quatre circonscriptions scolaires comptant 2.359 inscrits au BEPC. Le plus jeune a 13 ans, 47 ans pour le plus âgé. Les convocations ont été distribuées à temps.

