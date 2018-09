Madagascar: Lim Sang-Woo ambassadeur de Corée - Pour des élections libres, inclusives et acceptées par tous

Le volet économique avec des projets qui sont mis en œuvre par l'Unicef. Il n'a pas manqué également de parler du business forum qui se tiendra au Carlton ce jour et qui verra la participation de grandes entreprises coréennes. Sur le plan politique, l'ambassadeur a indiqué que son pays va octroyer 100.000 dollars à la CENI pour la bonne marche des élections (lire article par ailleurs). Sur ce point, il a notamment soutenu pour la tenue des élections libres transparentes, inclusives et acceptées par tous.

Double évènement, hier, au Carlton. Il s'agit notamment du 435e anniversaire du jour de la fondation de la Corée et de la célébration du 25e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la République de Corée et la République de Madagascar. Lors de son allocution, l'ambassadeur de Corée à Madagascar, Lim Sang-Woo, a prononcé intégralement son discours en malgache. Une intervention qui a stupéfait et émerveillé l'assistance. Le diplomate a parlé ainsi des trois axes de la politique coréenne vis-à-vis de la Grande île.

