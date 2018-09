Togo: La jeunesse de Dapaong sensibilisée sur les valeurs citoyennes et la culture de la paix et de la cohésion sociale

Ce fut une grande marée humaine qui a pris d'assaut dans l'après-midi du dimanche 02 Septembre dernier, le stade municipal de la ville de Dapaong.

Pour cause, une opération de sensibilisation des jeunes de la ville de Dapaong et de ses environs par Noël de POUKN, président national de la Nouvelle Jeunesse pour le Soutien au Président Faure (NJSPF). Il a entretenu la jeunesse sur les valeurs citoyennes, la cohésion sociale, la culture de la paix, le vivre ensemble, le brassage des religions. Pour le président mobilisateur, la jeunesse a besoin d'être formée pour les préparer à être responsables accomplis dans la relève de demain. Si les jeunes sont appelés à être vraiment relèves de demain, ils doivent être cultivés, préparés afin de s'assurer de la garantie de cette relève.

Etaient présents à la tribune, El Hadj MIJIYAWA, Imam de la Mosquée Centrale de Dapaong, le représentant de l'Evêque de Dapaong, le Père Louis DEVO ; leur présence a témoigné la confrérie religieuse qui soutient l'esprit de vivre ensemble, la tolérance et l'union des fils et filles d'une même nation.

Le succès de la sensibilisation est le fruit du jeu rassembleur qui est le football ; c'est le créneau choisi pour doubler l'évènement. Il s'agit ici de la 2ème édition du tournoi de football avec la Ligue des Savanes Nord ; un tournoi organisé par le Club des Amis du Ballon Rond (CABR) de M. TSEVI Koffi ; un tournoi parrainé par M. Noel de POUKN qui a suivi la finale du tournoi qui a commencé depuis le 1er juillet 2018. Au total, 16 équipes se sont éprouvées et la finale a opposé enfin, Dandjouare FC de Lotogou à l'Union Sportive de Bodjopal (Dapaong) ; au terme des 70 mn jouées, c'est l'Union Sportive de Bodjopal (USB) qui a remporté les 03 points de la rencontre doublet de Nasser Morou.

Dans la cagnotte, plusieurs prix : une coupe, une enveloppe de 150 000 F, un jet de maillot, deux ballons, des bas et des médailles en or pour l'équipe USB à la première place ; un trophée, une enveloppe de 100 000 F, un ballon, un jet de maillot et des médailles pour la 2ème place et d'autres prix composés des enveloppes, des jets de maillots, des ballons et des médailles sont offerts au reste des équipes au quart de final et des demi-finales.

Des trophées ont été offerts individuellement ; il s'agit du trophée du meilleur joueur offert à KOURA Eric de Dandjouare FC, du trophée du meilleur buteur décerné à TCHIPANG Yendoubé de l'USB. Le trophée du meilleur gardien est revenu à BOUGUI Nana de Dandjouare FC, le trophée de meilleur coach est remporté par DJIBRIL Issaka de l'USB, celui du marqueur de but le plus rapide est offert à ISSIFOU Souké de l'USB et le trophée de Faire play est revenu à l'équipe de Cannon FC de Dapaong.