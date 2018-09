Ile Maurice: Révision salariale - Une grève générale des employés de la MRA pas à écarter

La dernière réunion hier, lundi 3 septembre, entre le syndicat et le management n'a en rien arrangé les choses. D'où le recours à la Commission de conciliation et de médiation. «Nou finn trouvé ki nou pé al ver enn deadlock. Pa ti éna lot solisyon ki CCM», soutient Narendranath Gopee.

Pourtant, déplore le président de la FCSOU, le management de la MRA n'aurait pas respecté les règlements. «Le syndicat doit soumettre une liste de tous les contentieux au management et dans le cas présent, il y avait 28 points litigieux.» Or, de ce nombre, seuls trois ont été pris en considération par le management.

Et ce n'est pas tout. «Le staff de la MRA se dit prêt à aller vers une grève générale si les points avancés ne tournent pas en leur faveur», soutient Narendranath Gopee, président de la Federation of Civil Service and Other Unions (FCSOU), qui était aux côtés de la Mauritius Revenue Authority Staff Association (MRASA).

L'attente se fait longue, trop. Et l'impatience gagne les rangs des employés de la Mauritius Revenue Authority (MRA), qui n'ont toujours pas obtenu de révision salariale. Face à la presse, ce mardi 4 septembre, ils ont annoncé leur intention d'avoir recours à la Commission de conciliation et de médiation (CCM).

