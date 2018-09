Afrique: Karate - L'Egypte domine les Championnats d'Afrique

Kigali, la capitale rwandaise a abrité le week-end écoulée respectivement les 17ès et 9ès Championnats d'Afrique de karate sénior et junior. A l'arrivée des eux jours de compétition, c'est l'Egypte qui truste la première place du tableau des médailles.

Le pays des Pharaons repart avec 26 médailles dont 16 en or, 3 en argent et 7 en bronze. Suit l'Algérie et ses 15 breloques (7 en or). Le Maroc complète le podium avec 7 récompenses dont une 1 dorée.

Au pied du podium, l'Afrique du Sud et le Cameroun, respectivement 4è et 5è avec 9 et 13 médailles.

Pays hôte, le Rwanda récolte 8 médailles dont 1 en or, 2 en argent et 5 en bronze.

Au total, 14 pays (Sénégal, Botswana, Namibie, Burkina faso, Tunisie, Congo, Bénin, Niger) sur 22 ont décroché au moins une breloque lors de l'événement.

La prochaine édition des championnats d'Afrique de karaté auront lieu au Botswana.