Il reste convaincu que tout cela procède d'une stratégie machiavélique du pouvoir visant à écarter tous les candidats susceptibles de faire ombrage au candidat du Front commun pour le Congo réputé très faible politiquement en termes d'assise populaire. Et d'enfoncer : «Tout ça n'est qu'une mise en scène pour que le choix du candidat au pouvoir ne puisse pas avoir des candidats sérieux devant lui ». En première instance, Jean-Pierre Bemba avait été condamné à un an de prison pour subornation de témoins, une peine qui fut confirmée en appel. Le17 septembre, soit deux jours avant la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle en RDC, la Cour fixera une peine définitive sur cette affaire connexe de subornation des témoins.

Il a estimé, par ailleurs, que sa candidature avait du mal à passer dès lors que la Commission électoarle nationale indépendante (Céni) l'avait jugée irrecevable à cause de sa condamnation dans une affaire annexe pour subornation de témoins par la CPI . « Il y avait déjà très peu d'espoir parce que dans le système actuel au Congo, la Céni avait déjà démontré qu'elle était aux ordres du pouvoir en place avec les instructions qui ont été écrites venant du gouvernement sur le choix des candidats et, à présent, nous avons clairement vu que même la Cour constitutionnelle elle-même est aux ordres du pouvoir en place », a-t-il déclaré.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.