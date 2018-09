Sénégal: Atelier de partage des résultats de la première Enquête agricole annuelle intégrée (AGRIS), jeudi

Cette initiative internationale vise à "permettre aux pays partenaires de mettre en place, par le biais de l'outil AGRIS (AGRicultural Integrated Surveys), un système coordonné, intégré, normalisé et durable de statistiques agricoles et rurales, qui devrait produire régulièrement un ensemble de données de base minimales", précise le texte.

Il a pour objectif de "passer en revue les innovations apportées à l'enquête agricole en termes de stratégies, de méthodes et d'outils adoptés, de recueillir les besoins et les attentes des utilisateurs à travers un dialogue utilisateurs entre autres".

A l'initiative de la Direction de l'analyse de la prévision et des statistiques agricoles (DAPSA), l'atelier est organisé de concert avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

