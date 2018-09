Burkina Faso: Championnat national de gymnastique 2018 - Des médailles aux plus méritants

La gymnastique était à l'honneur, le dimanche 2 septembre 2018 à l'Institut des sciences du sport et de développement humain (ISSDH), ex-INJEPS de Ouagadougou à la faveur de la XIe édition du championnat national de la discipline. Deux catégories étaient à l'affiche, les moins de 14 ans et les plus de 14 ans.

«Cette XIe édition du championnat national de gymnastique est un nouveau départ pour la qualité dans le travail ». C'est du reste, la conviction du président de la fédération burkinabè de gymnastique, Jean Louis Sébgo à l'issue du championnat national de gymnastique 2018 tenu le dimanche 2 septembre 2018 à Ouagadougou. Un championnat qui a vu la participation des gymnastes venus de toutes les régions du pays.

La compétition a concerné deux catégories. Les moins de 14 ans (filles et garçons) et les plus de 14 ans (filles et garçons). Pour M. Sébgo, la satisfaction est totale pour avoir pu organiser ce championnat mais aussi d'avoir réuni l'ensemble des gymnastes du pays sans incident majeur.

Faisant le point des performances, il a souligné que le niveau est maintenu mais qu'ils ambitionnent relever la performance technique des athlètes. Pour y parvenir, le président et les membres fédéraux ont promis doter l'ensemble des clubs de tapis.

«Avec ce nouveau matériel, les gymnastes pourront mieux s'entrainer dans de bonnes conditions et accroître leurs performances », espère M. Sébgo. Selon la championne de la catégorie des moins de 14 ans chez les filles, Rachidatou Maïga, c'est une fierté de voir ses efforts récompensés.

« Je m'entraine tous les jours afin d'être championne et si aujourd'hui je suis sur la plus haute marche du podium, je ne peux que me réjouir », a-t-elle laissé entendre.

Le champion dans la catégorie des plus de 14 ans chez les garçons, Halidou Simporé a, pour sa part, indiqué que pour avoir été cinq fois champion dans cette catégorie, la gymnastique n'a plus de secret pour lui. Cependant, il souhaite avoir plus de préparation pour pouvoir rivaliser avec les autres gymnastes du continent. « Seul le travail paie », a-t-il avoué.