Angola: La gouverneure de Bengo appelle des nouveaux directeurs provinciaux à la rigueur

Caxito — La gouverneur de Bengo, Mara Quiosa, a recommandé une plus grande rigueur et de l'innovation aux directeurs des bureaux provinciaux de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme et des Transports et Mobilité urbaine, respectivement Felisberta da Costa et Candido Cadifete.

La rigueur et l'innovation contribueront au développement de la province, selon le gouverneure qui parlait lundi lors de la cérémonie d'investiture des directeurs provinciaux.

À son avis, Bengo est une province très jeune qui a besoin de se développer dans les domaines les plus variés.

À son tour, le directeur du bureau provincial de l'Action sociale, Famille et Promotion de la femme, Felisberta da Costa, a promis de poursuivre les projets existants et de mettre en œuvre d'autres pour répondre aux attentes des populations.

Quant au directeur provincial des Transports et Mobilité urbaine, Cândido da Costa Cadifete, il a évoqué la réalisation d'un diagnostic du secteur, afin de constater les contraintes et de proposer des solutions.

Cândido da Costa Cadifete remplace José Domingos Muginga da Silva, nommé en juillet dernier administrateur municipal d'Ambriz.

Quant à Felisberta da Costa, elle remplace Anastácia de Vasconcelos, nommée administratrice municipale de Dande.