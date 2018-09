Angola: La législation sur les drones est non ajustée - INAVIC

Deux cents exposants des secteurs public, privé et indépendant participent du 14 au 16 de ce mois,… Plus »

Drone est un véhicule sans pilote et contrôlé à distance, qui peut effectuer diverses tâches circulant dans l'espace aérien et étant exploité à des fins de loisirs, de défense, de commerce, d'agriculture, entre autres, l'une des innovations technologiques actuelles, mais qui interfère dans la navigation aérienne et dans l'aviation civile.

Les experts de l'aviation civile aborderont ce mardi des sujets tels que "L'impact des drones dans la navigation civile", "Les types de drones, leurs applications et maintenance", "Les règles et risques d'exploitation des drones", "Proposition de licence

Sans préciser le nombre d'appareils et d'utilisateurs recensés par l'INAVIC, le commandant aéronautique a révélé que leur croissance et leur utilisation sur le territoire national sont déjà considérables.

Manuel Dantas a avancé que «c'est dans ce contexte que nous discutons et analysons les contributions précieuses pour le renforcement de la capacité de réglementation et de supervision de l'autorité de l'aviation civile, en général, parallèlement à la croissance de l'activité de vol sans l'équipage».

Prenant la parole à l'ouverture du séminaire sur les Drones, le chef du Département de la sécurité opérationnelle de l'INAVIC, Manuel Chagas Dantas, a dit que, malgré les règlements importants en la matière, « le développement technologique et supersonique de nos jours la rend non ajustée».

Luanda — La législation sur le fonctionnement de véhicules aériens sans pilote (drones) en Angola est non ajustée, ne répondant pas aux exigences de la réglementation et de la supervision actuelles, a affirmé mardi à Luanda, l'Institut national de l'aviation civile (INAVIC).

