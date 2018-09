Angola: Deux cents exposants à la 9ème édition du salon de l'Inventeur - Créateur

Luanda — Deux cents exposants des secteurs public, privé et indépendant participent du 14 au 16 de ce mois, à Luanda, à la 9e édition de la foire de l'inventeur-créateur angolais (FEICA).

L'événement parrainé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, la Science, la Technologie et l'Innovation (MESCTI) vise à développer les actions pour renforcer la culture scientifique, technologique et d'innovation des différents intégrants du Système national des sciences, technologie et innovation d'Angola.

L'activité, qui aura lieu au Centre national de la recherche scientifique et centre technologique national (CNIC / CTN), mettra en vedette des projets de l'ingénierie, de science et la technologie, de santé et agriculture, étant sélectionnés 28 par une commission du jury, au cours de la Ve édition de la Feica.

En même temps, seront analysés des sujets liés à la technologie de l'information et de la communication comme « système angolais de la propriété intellectuelle », « Les affaires durables - Défis et opportunités », entre autres.

La Foire inventeur-créateur angolais (FEICA) se réalise depuis 2009 et révèle des talents qui représentent le pays dans les événements internationaux, en particulier la Foire internationale des idées - inventions et nouveaux produits, tenue chaque année en Allemagne et la Foire Internationale d'Inventeur, en Suisse.