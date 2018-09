Burkina Faso: Session spéciale Bac et BEPC au Soum - Dans le calme et la sérénité

Le top départ des épreuves écrites des examens scolaires spéciaux des enseignements post-primaire et secondaire du Bac et du BEPC, session 2018, dans la province du Soum a été donné le mardi 4 septembre courant au lycée provincial de Djibo. Ce lancement officiel a été effectué par le Pr Stanislas Ouaro, ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation.

Visages crispés, silence de cimetière, c'est l'atmosphère qui régnait au lycée provincial de Djibo avant le début des épreuves écrites du baccalauréat, le premier diplôme universitaire, et du Brevet d'études du premier cycle (BEPC).

Tôt le matin, tout a été mis en place pour le début effectif des épreuves. C'est à 6 h 30 mn que l'appel des candidats est effectué. Pour avoir accès à la salle, il faut se soumettre à un contrôle d'identité.

Pour cette session spéciale, la province compte 404 candidats au baccalauréat (séries A et D), soit 118 filles et 286 garçons, lesquels ont été répartis en 2 jurys.

Pour le BEPC, ce sont 1715 candidats, soit 743 filles et 972 garçons, répartis dans cinq jurys, qui ont été enregistrés Il est 7 h 05 mn lorsque le ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, le Pr Stanislas Ouaro, et sa délégation font leur entrée au lycée provincial de Djibo. Les candidats ont déjà pris place dans les différentes salles de composition.

Après avoir fait un tour dans trois salles de classe pour encourager les candidats, c'est à 7 h 20 mn que le ministre revient dans la première salle, où composent les candidats au baccalauréat série A, et procède à l'ouverture de la première enveloppe qui contenait les sujets de philosophie.

Le ministre invite alors l'un des candidats à vérifier que l'enveloppe est bien scellée. Avant de l'ouvrir sous le regard bienveillant des agents de sécurité, M. Ouaro exhorte les candidats à se départir de la peur. «Vous avez fait de grands efforts pour arriver à ce niveau. Je vous félicite pour tout le travail effectué durant ces deux mois de cours intenses.

L'examen n'est qu'une reprise de ce que vous avez appris en classe », dit-il aux candidats. Ensuite, il lève l'enveloppe bien scotchée qu'il présente aux candidats et l'ouvre. Place alors à l'épreuve de philosophie. Après le lycée provincial, le cortège ministériel se rend au lycée El Nour, où composent les candidats au BEPC.

Là-bas, les candidats ont déjà commencé la composition. Encouragements et conseils leur sont prodigués par les visiteurs du jour. Le candidat Moussa Bélem, dans un sourire, dit être prêt et serein.

Du côté de l'organisation, les différents acteurs ont assuré que tout se déroule bien. A noter que cette session spéciale est consécutive au difficile contexte qu'ont connu les écoles de la province du Soum en raison des perturbations dues aux attaques terroristes.

Cela a même occasionné la fermeture de nombreuses écoles et les autorités avec leurs partenaires techniques et financiers ont pris l'initiative de regrouper les élèves de la province pour leur administrer des cours de rattrapage afin qu'ils puissent aborder sereinement cette session spéciale.

Au cours de cette visite, le ministre a fait une mention spéciale aux Forces de défense et de sécurité. « Si nous avons réussi cette session spéciale, c'est grâce aux FDS qui nous accompagnent depuis ce regroupement. Nous les en remercions infiniment », a-t-il affirmé.