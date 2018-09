Burkina Faso: "Mauvaise" gouvernance - L'Opposition politique dans la rue le 29 septembre 2018

A cet effet, le porte-parole de l'opposition pointe du doigt « l'incapacité » de la majorité présidentielle à instaurer un véritable dialogue social avec les syndicats. « C'est ce qui explique le nombre record de grèves et l'interdiction par le pouvoir des sit-in dans le but de discréditer les structures syndicales auprès de la population », a noté l'opposition.

« Pendant ce temps, nos dirigeants ne se préoccupent que du retrait de parcelles à la ZACA et à Ouaga 2000, sans doute pour les redistribuer aux nouveaux riches qu'ils fabriquent depuis leur accession au pouvoir », a-t-il laissé entendre. Les questions du développement de la corruption, de l'instrumentalisation de la justice et d'atteintes aux libertés fondamentales n'ont pas été occultées par l'opposition.

Outre les volets économique et sécuritaire, le CFOP dénonce la misère et la précarité qui gagnent du terrain de jour en jour. A cela, s'ajoute la crise du logement. De l'avis de M. Diabré, l'Etat a démissionné de ses prérogatives sur le foncier, dont les lotissements, au profit de prédateurs et de spéculateurs.

Pour lui, les soldats burkinabè sont des combattants de grande valeur et l'opposition n'aura de cesse de leur rendre hommage pour les lourds sacrifices consentis au quotidien pour la défense de la patrie. « La faute incombe au gouvernement qui n'a pas pris la juste mesure du problème en nommant les gens compétents à la tête des ministères de la Défense et de la Sécurité », a-t-il relevé.

Au niveau économique, l'opposition dit avoir constaté une panne sèche et des finances en déficit grave. « Cela se manifeste par la faiblesse du pouvoir d'achat des consommateurs et le fait que les petits commerçants passent la journée à se tourner les pouces.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.