Afrique: Le Sénégal hôte du Forum sur la coopération sino-africaine en 2021, annonce le président Sall

Il prendra ensuite part vendredi à Chengdu, capitale de la province chinoise du Sichuan, à une rencontre économique organisée par ladite province dans le cadre de la promotion des échanges et de l'investissement entre la Chine et le Sénégal.

Ce financement sera octroyé sous forme d'aide gouvernementale, d'investissements et de financements en provenance d'établissements financiers et d'entreprises chinoises, a précisé M. Xi dans son "discours-clé" prononcé lors de la cérémonie d'ouverture du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine.

"À travers ma personne, c'est le peuple sénégalais qui a été honoré", a souligné le président sénégalais, avant de remercier le président Xi Jinping et le peuple chinois pour "l'accueil chaleureux" qui lui a été réservé et "la parfaite organisation" du Forum Chine-Afrique.

Créé en 2000, le Forum sur la coopération sino-africaine, dont l'édition 2015 s'était tenue en Afrique du Sud, se veut "un cadre intergouvernemental de dialogue politique et de coopération économique entre la Chine et l'Afrique".

"Le #Sénégal s'honore d'accueillir le prochain Sommet du #FOCAC en 2021. Ce rendez-vous sera l'occasion de faire le point sur le plan d'action de Beijing et de raffermir notre commune volonté de construire une communauté de destin encore plus solide", écrit-il sur son compte twitter.

