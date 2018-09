Burkina Faso: Grande Muraille de Chine - Une œuvre de l'engagement, selon le Président du Faso

En dépit d'un calendrier très chargé, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré et sa délégation ont visité la Grande Muraille de Chine, située à 120 kilomètres de Beijing, le samedi 1er septembre 2018. Cette sortie-détente a été, en réalité, une épreuve physique avec la montée sur le monument, patrimoine mondial de l'humanité.

En dehors du ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, de celui de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelles, Smaïla Ouédraogo, d'un membre de la sécurité, d'un journaliste et d'un du protocole qui sont arrivés à la dernière marche, tous ont préféré rester à bonne distance pour observer ce chef-d'œuvre qui brave le temps et qui, de l'avis de tous, est le symbole d'un engagement, d'une détermination.

Des sentiments forts que chacun souhaite et espère voir être le quotidien des Burkinabè pour ensemble relever les grands défis qui se posent à eux. Pierre par pierre, sur plus de 21 000 kilomètres, les bâtisseurs de ce monument, ayant occasionné près de trois cent mille morts, ont laissé à la postérité une œuvre.

En tout cas, le président du Faso et son épouse Sika, qui ont fait le déplacement, y étaient pour pousser l'effort physique jusqu'au bout de leur possibilité.

C'est un chef de l'Etat solide qui, en tête, imposait le rythme aux autres. En marquant volontairement un arrêt à quelques encablures du haut de la Muraille, le président Kaboré a soulagé bien de personnes qui, en vérité, étaient à bout de souffle. A ceux qui sont parvenus aux dernières marches tout comme ceux et celles qui sont restés à la première marche pour une raison ou pour une autre, bravo !

La leçon à tirer, et de façon unanime, est la reconnaissance à ces hommes qui ont posé les bases d'une Chine populaire forte et le souhait de voir les Burkinabè à l'unisson dans toutes les circonstances, et surtout à l'épreuve, pour les vrais défis.

« La Grande Muraille de Chine, une œuvre gigantesque qui, au-delà de tout, matérialise l'engagement d'un peuple à pouvoir se dresser et bâtir un ouvrage qui surplombe le temps. », s'est exprimé Roch Marc Christian Kaboré.

Il a rendu hommage aux trois cent mille morts qui, au cours de la création de ce monument, ont su se sacrifier pour les générations futures. « Ils l'ont fait pour protéger leur pays», a-t-il déclaré.

La Grande Muraille de Chine, longue de 2 700 kilomètres dont la construction a duré plus de 2000 ans, (770-476 avant Jésus Christ) est probablement le plus célèbre et le plus grand monument construit par le peuple chinois.

C'est d'ailleurs le plus grand monument jamais construit par l'Homme, que ce soit en longueur, en surface et en masse.