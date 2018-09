Sénégal/Madagascar: Eliminatoires CAN 2019 - Les Baréa croient en leur "nouveau groupe"

Dakar — L'équipe nationale de football de Madagascar, qui va recevoir dimanche celle du Sénégal a le moral "au beau fixe", estiment des médias locaux faisant le compte rendu de la première séance d'entraînement des Baréa en perspective du match contre les Lions, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN).

"Les joueurs des Barea sont là. Certains pour la première fois, d'autres pour un retour qu'ils espèrent gagnant. Le tout avec un moral au beau fixe car apparemment le groupe y croit. Sadio Mané ou pas", rapporte Midi Madagascar.

Selon cette publication, les Barea "sont arrivés dimanche avec l'intime conviction de gagner ce match contre le Sénégal de dimanche dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun".

Sur le papier, "le Sénégal part avec la faveur des pronostics mais à Mahamasina, cela ne veut rien dire, et Faneva Ima (l'attaquant) et ses hommes entendent bien jouer leur match à fond sans regarder les gars d'en face, furent-ils des Sadio Mané et autres Kalidou Koulibaly ou Cheick Ndoye", commente Midi Madagascar.

L'Express de Madagascar abonde dans le même sens, parlant d'une "ambiance décontractée et fraternelle" chez le groupe des Baréa qui sera au complet ce mardi, selon la même publication.

"Au fur et à mesure que le match de ce dimanche contre le Sénégal s'approche, les séances s'intensifieront et les Baréa se pencheront plus sur l'aspect technique", ajoute L'Express.

Au sujet de la nouvelle sélection malgache, Midi Madagascar rapporte qu'il y a "un nouveau groupe ou presque qui a de toute évidence franchi un nouveau palier avec l'arrivée des joueurs des grands clubs dont les deux hommes du Stade de Reims, notamment Thomas Fontaine qui évolue dans l'axe et Romain Métanire sur le flanc droit de la défense".

"Dans cette foulée, on citera aussi Marco Ilaimaharitra et Zotsara Randriambololona qui sont dans des équipes de la première division belge, mais aussi Ibrahim Amada qui joue au Mouloudia d'Alger", relève le journal.

Il revient également sur la présence de l'attaquant "Faneva Ima Andriatsima qui vient d'atterrir à Clermont, mais aussi Bolida Nomenjanahary du Paris FC".

"Les Barea comptent bien entendu sur le soutien inconditionnel du public de Mahamasina pour faire douter ces Sénégalais", écrit le journal, citant un membre du staff technique de l'équipe de Madagascar qui rappelle que les joueurs malgaches avaient réussi à "faire douter" les Lions en 2015 en éliminatoires de la Coupe du monde.

"Nous l'avions déjà fait une fois alors on ne voit pas pourquoi on ne pourrait refaire le même coup surtout avec l'arrivée des joueurs d'expérience et de haut niveau", ajoute citant un membre du staff des Baréa.