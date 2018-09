On se vantait de la construction des métros et aéroports.

Il a construit plus de 120 000 logements remis prioritairement aux couches défavorisées. Il a construit un complexe sportif international de 15000 places pouvant abriter 18 disciplines sportives. Il a construit 4 grands hôpitaux généraux sophistiqués dans les grandes villes et 25 PMI dans les villages. Son projet de TER de 57 km a déjà démarré.

D'octobre 2003 à septembre 2016, le Tchad a reversé au Cameroun 237, 872 milliards relevant des droits de transit de son pétrole sur le sol camerounais, plus les droits de transit de l'oléoduc du pétrole nigérien depuis 2017, plus les péages.

Après avoir offert le pétrole, le bois, le fer, la bauxite, le gaz à la France, PAUL BIYA SOLDE DEJÀ TOUTES LES TERRES À LA CHINE NON SEULEMENT POUR PILLER LES RICHESSES DU SOUS-SOL, MAIS AUSSI CULTIVER LES PRODUITS ALIMENTAIRES POUR NOURRIR SES POPULATIONS ET SON BÉTAIL, ALORS QUE LES CAMEROUNAIS MEURENT DE FAIM.

Avec leurs pelleteuses et pompes à eau, elles ont compliqué le travail des mineurs artisanaux locaux qui exploitent ces mines depuis des années à l'aide de simples pelles et de bassines.

On fait des vagues et on sautille telles des crevettes chinoises en plastique dans l'huile chaude pour fêter ces autoroutes qui ne seront dessinées que sur des belles maquettes, sans expliquer aux Camerounais ce que la Chine gagne en retour.

